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Сенаторы ответили на слова Кравчука о «радикальных шагах» по Донбассу

Фото: Михаил Соколов / ТАСС
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Киеву не стоит взваливать всю ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву, сторонам нужно «как-то решать» минские соглашения, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о необходимости «радикальных шагов» в отношении России из-за позиции по Донбассу.

«Уже однажды было сказано, что любые попытки силового решения на Донбассе могут печально закончиться для Украины. Об этом говорил наш президент еще год назад. Поэтому, прежде чем призывать к радикальным шагам, пусть господин Кравчук одумается и подскажет своему президенту Зеленскому, что надо как-то решать минские соглашения, альтернатив которым нет, а не пытаться взвалить все на Россию и привести к смене позиции радикальными методами», — считает Джабаров.

Сенатор заявил, что, делая подобные заявления, Кравчук совершает ошибку, и призвал его объяснить свои слова.«Это что? Объявление войны России? Я думаю, что Кравчук должен разъяснить свою позицию», — сказал Джабаров.

По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука не способствует конструктивному диалогу.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

«Попытки украинской власти «растворить» ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя минских соглашений. Прежде чем искать дополнительные способы решения украинского конфликта, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства. В то время как Россия готова оказывать помощь и содействие братскому славянскому народу в прекращении гражданской войны на Донбассе», — сказала она.

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» председатель украинской делегации в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, ситуацию на Донбассе можно разрешить только «радикальными шагами».

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