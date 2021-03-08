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Политика ,  
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Авианосец США вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower (CVN 69)
Американский авианосец USS Eisenhower (CVN 69) (Фото: U.S. Navy / Flickr)

Авианосец ВМС США USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

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Фото:USNavyEurope / Twitter

Ранее, как следует из сообщения на сайте ВМС США, эта группа провела совместные учения с вооруженными силами Марокко в Атлантическом океане вблизи Канарских островов. В настоящее время корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.

Авианосец USS Eisenhower заходил в Средиземное море год назад — 1 марта 2020 года. Авианосец сопровождал военный самолет США Boeing P-8A, а также ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

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