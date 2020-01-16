Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана. Речь главы государства транслировалась на его странице в Twitter.

«Авианосец будет поддерживать операцию Chammal с января по апрель 2020 года, а затем будет переведен в Атлантику и Северное море», — сказал Макрон.

Он добавил, что «Шарль де Голль» будет главным участником совместной операции нескольких европейских стран. «Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия и Греция примут участие в сопровождении авианосца во время его миссии», — отметил французский лидер.

«Шарль де Голль» является флагманом ВМС Франции, единственным авианосцем и первым надводным судном с атомным силовым агрегатом в составе флота республики. Он был спущен на воду в 1994 году, но введен в эксплуатацию только в 2001-м.

Водоизмещение авианосца составляет 42 тыс. т, а мощность энергоустановок (два атомных реактора К15) — 76,2 тыс. л.с. Автономность плавания корабля с полным экипажем в количестве 1900 человек, включающим в себя авиагруппу и командование, достигает 45 дней. Корабль может нести до 40 летательных аппаратов.