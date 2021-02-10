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Политика ,  
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Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Фото: USNavyEurope / Twitter
Фото: USNavyEurope / Twitter

Эсминцы Военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули акваторию Черного моря, сообщил 6-й флот военно-морских сил США.

«Эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук» вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

Американские эсминцы и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 «Посейдон» выполняли совместные задания с двумя турецкими фрегатами и истребителем, уточняет 6-й флот в Facebook.

Эсминец «Портер» также участвовал в выполнении совместных заданиях с румынскими военно-морскими силами.

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Эсминец УРО (ПРО) &laquo;Портер&raquo; ВМС США

Эсминцы «Дональд Кук» и «Портер» вошли в Черное море в конце января, за ними начали следить силы Черноморского флота России.

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