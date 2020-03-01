Авианосец США вошел в Средиземное море

Фото: U.S. Navy

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижение военной авиации в регионе.

По данным портала, авианосец сопровождал военный самолет США Boeing P-8A, а также ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

По данным техасского канала Kxan (аффилирован с вещателем NBC), на борту авианосца находятся 48 истребителей. Также USS Eisenhower сопровождает ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk.