Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране Общество, 12:17 Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России Общество, 11:51 Авианосец США вошел в Средиземное море Политика, 11:43 Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого Общество, 11:22 Российский боец UFC показал средний палец трибунам на турнире в США Спорт, 11:11 Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса Экономика, 11:03 В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств Общество, 10:45 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 10:37 Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета Общество, 10:25 В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию Политика, 10:13 В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Технологии и медиа, 10:00 Разбираем портфель гуру: 5 акций от фонда Renaissance Technologies Quote, 10:00 Российского моряка эвакуировали в Аргентину из-за инсульта Общество, 09:51 Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году Общество, 09:14
Политика ,  
0 

Авианосец США вошел в Средиземное море

Фото: U.S. Navy

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижение военной авиации в регионе.

По данным портала, авианосец сопровождал военный самолет США Boeing P-8A, а также ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

По данным техасского канала Kxan (аффилирован с вещателем NBC), на борту авианосца находятся 48 истребителей. Также USS Eisenhower сопровождает ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk.

В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»
Политика

Как передает Kxan, авианосная ударная группа некоторое время будет находиться в Восточном Средиземноморье около Сирии. Она должна проследовать в район Персидского залива для смены группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75).

Ранее через Босфор в направлении Средиземного моря прошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Как сообщал начальник отдела информационного обеспечения флота, капитан 2-го ранга Алексей Рулев, они должны присоединиться к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России. Также в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск».

Российские суда направились в Средиземное море на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. В конце февраля сирийские правительственные силы и Турция нанесли авиаудары по позициям друг друга. Анкара сообщала, что в результате погибли 33 турецких военнослужащих. Президент США Дональд Трамп осудил эту атаку сирийской правительственной армии. При этом в российском Минобороны заявляли, что погибшие турецкие военные оказались в рядах боевиков, предпринявших попытку масштабного наступления, а сирийская армия открыла ответный огонь.

Теги: США, ВМС, авианосец, Средиземное море
Материалы по теме
В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»
Политика
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter