США решили не выводить авианосец с Ближнего Востока из-за «угроз» Ирана

США решили не выводить авианосец «Нимиц» из района Персидского залива после угроз со стороны Ирана. Об этом сообщил и.о. министра обороны США Крис Миллер, его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

«В связи с недавними угрозами иранских лидеров, высказанных в адрес президента [Дональда] Трампа и других официальных лиц США, я приказал «Нимицу» остановить свое обычное перебазирование. «Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования Вооруженных сил США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов», — говорится в сообщении Миллера.

О каких именно угрозах идет речь, министр не уточнил.

2 января источники телеканала CNN сообщили, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе. Телеканал предположил, что военная активность Тегерана усиливается накануне годовщины гибели командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани. Он был убит в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января 2020 года.