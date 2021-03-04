Лаборатории назвали долю положительных тестов на антитела к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Доля положительных тестов на антитела к коронавирусу в лабораторной службе «Хеликс» по всей России с сентября 2020 года увеличилась более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Так, по состоянию на 1 марта доля положительных тестов на антитела IgG к SARS-CoV-2 составляет 35%, тогда как в сентябре 2020 года положительные результаты были получены в 14% случаев.

Самый высокий рост данного показателя специалисты выявили в Краснодарском крае (с 7 до 36%), в Челябинской области (с 6,7 до 29%) и в Тюменской области (с 7,3 до 29%).

В Москве доля людей, имеющих антитела IgG, составляет 31% (прирост с сентября в 2,9 раза), а в Санкт-Петербурге — 34% (прирост в 1,7 раза).

Медицинский директор «Хеликса» Дмитрий Денисов пояснил, что в сентябре можно было судить лишь о той доле людей, кто переболел коронавирусом в первую волну пандемии, а в марте — не только переболевшие, но и те, кто получил антитела после вакцинации.