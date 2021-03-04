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Пандемия коронавируса ,  
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Лаборатории назвали долю положительных тестов на антитела к COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Доля положительных тестов на антитела к коронавирусу в лабораторной службе «Хеликс» по всей России с сентября 2020 года увеличилась более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Так, по состоянию на 1 марта доля положительных тестов на антитела IgG к SARS-CoV-2 составляет 35%, тогда как в сентябре 2020 года положительные результаты были получены в 14% случаев.

Самый высокий рост данного показателя специалисты выявили в Краснодарском крае (с 7 до 36%), в Челябинской области (с 6,7 до 29%) и в Тюменской области (с 7,3 до 29%).

В Москве доля людей, имеющих антитела IgG, составляет 31% (прирост с сентября в 2,9 раза), а в Санкт-Петербурге — 34% (прирост в 1,7 раза).

Медицинский директор «Хеликса» Дмитрий Денисов пояснил, что в сентябре можно было судить лишь о той доле людей, кто переболел коронавирусом в первую волну пандемии, а в марте — не только переболевшие, но и те, кто получил антитела после вакцинации.

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«Хеликс» за период с 16 мая 2020-го по 1 марта 2021 года выполнил 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2.

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В «Инвитро» сообщили РБК, что всего с момента запуска тестирования в мае 2020 года по 2 марта 2021 года в лаборатории на территории России выполнено свыше 1,8 млн исследований на антитела IgG, из них 31,3% — положительные.

В Москве в «Инвитро» было выполнено более 383 тыс. исследований на антитела, из них 22,4% — положительные. В Санкт-Петербурге этот показатель несколько выше — 29,8% (146 тыс. исследований).

В лаборатории добавили, что за выполнением исследования на антитела чаще обращаются женщины — более 58% против 42% мужчин.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что в настоящее время менее 10% населения Земли имеют антитела к COVID-19.

В конце февраля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что иммунитет к коронавирусу выработался лишь у 5,7–6% жителей России. Он отметил, что с начала эпидемии в России коронавирусом переболели 4,2 млн человек, еще 4 млн сделали прививки против COVID-19. «То есть иммунная защита есть сейчас у 8–9 млн человек», — заключил он.

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