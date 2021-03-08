В Киеве увидели в закрытии украинских телеканалов удар по России

Закрытие в стране оппозиционных телеканалов стало «сильным ударом» по России. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

«Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — подчеркнул он.

По словам Поцелуйко, Киев ожидает ответных мер со стороны Москвы. Он предположил, что ответом могут стать экономические санкции или обострение конфликта в Донбассе, где, по версии Киева, Россия принимает участие. Москва не раз отрицала это.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.