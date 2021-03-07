Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
СК задержал подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье Общество, 22:38 В ОНК Москвы разъяснили причины исключения Марины Литвинович из комиссии Общество, 22:28 СМИ узнали о падении в ЦАР вертолета с российскими военными специалистами Общество, 21:52 «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с ноября Спорт, 21:38 Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта Общество, 21:26 В Мюнхене осквернили могилу Бандеры Политика, 21:16 «Спартак» забил шесть мячей «Краснодару» в матче РПЛ Спорт, 21:01 ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Спартак» в плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 20:58 В квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей Общество, 20:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 марта Общество, 20:37 Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Роттердаме Спорт, 20:20 На северо-западе Москвы загорелся оборудованный под автосервис ангар Общество, 20:18 Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статью РБК Политика, 19:56 Глава ВОЗ похвалил инвестиции в российскую науку и «Спутник V» Политика, 19:44
Общество ,  
0 

В ОНК Москвы разъяснили причины исключения Марины Литвинович из комиссии

Марина Литвинович
Марина Литвинович (Фото: marina.litvinovich / Facebook)

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) опубликовала обращение в связи с процессом исключения из своего состава правозащитницы Марины Литвинович. Обращение опубликовано на сайте организации.

В обращении сказано, что в отношении Литвинович неоднократно поступали жалобы «со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых, и органов власти по фактам нарушения ею кодекса этики членов ОНК», регламента ОНК, а также федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Как рассказали в организации, Литвинович совершила следующие нарушения:

— неоднократном разглашала данных следствия;

— ненадлежащим образом исполняла свои обязанности;

— использовала данные, полученные во время посещения подозреваемых и обвиняемых, в публикациях в СМИ в ущерб заключенных;

— неоднократно распространяла недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей;

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

— грубо нарушала Кодекс этики членов ОНК;

— намеренно политизировала институт общественного наблюдения.

Сама Литвинович рассказала, что процесс исключения ее из состава ОНК связан с 76 статьей федерального закона об ОНК о неразглашении данных следствия. В комиссии считают, что Литвинович разгласила в интервью телеканалу «Дождь» данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. По словам Литвинович, в конце декабря прошлого года она посещала арестованную Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке. Там, утверждает правозащитница, Соболь рассказала о том, что ее допрашивали ночью, а также о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

В ОНК заявили, что Литвинович умалчивает тот факт, что нарушение зафиксировал адвокат Соболь. «Дословно его фраза звучала так: «Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия, а я не мог их разглашать до этого, а теперь смогу комментировать данные, которые она озвучила». После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона», — говорится в сообщении ОНК.

ОНК пока не исключила Литвинович из своих рядов. Комиссия лишь проголосовала за рассмотрение этого вопроса на заседании. Всего за рассмотрение вопроса проголосовали 22 человека, семь проголосовали против, трое воздержались.

Член ОНК заявила о желании исключить ее после визита к Соболь
Политика
Марина Литвинович

Любовь Соболь задержали в Москве 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — одним из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Тогда ее оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции.

25 декабря полицейские пришли с обыском к ней домой. Как позже заявили в следственном комитете, Соболь незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора и представилась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы попасть в подъезд дома Кудрявцева. После этого, как утверждают следователи, Соболь ворвалась в квартиру пожилой женщины.

Затем Соболь задержали на 48 часов. Против нее возбудили дело по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). По словам Соболь, ее допросили шесть раз: четыре раза в качестве свидетеля и один в качестве подозреваемой.

Также на Соболь заведено уголовное дело о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Навального 23 января. На данный момент она находится под домашним арестом.

ОНК Марина Литвинович Любовь Соболь
Материалы по теме
Член ОНК заявила о желании исключить ее после визита к Соболь
Политика
Мосгорсуд признал законным домашний арест Соболь
Политика
СК сообщил о «достаточной доказательной базе» для обвинения Соболь
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter