В ОНК Москвы разъяснили причины исключения Марины Литвинович из комиссии

— использовала данные, полученные во время посещения подозреваемых и обвиняемых, в публикациях в СМИ в ущерб заключенных;

— неоднократно распространяла недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей;

— грубо нарушала Кодекс этики членов ОНК;

— намеренно политизировала институт общественного наблюдения.

Сама Литвинович рассказала, что процесс исключения ее из состава ОНК связан с 76 статьей федерального закона об ОНК о неразглашении данных следствия. В комиссии считают, что Литвинович разгласила в интервью телеканалу «Дождь» данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. По словам Литвинович, в конце декабря прошлого года она посещала арестованную Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке. Там, утверждает правозащитница, Соболь рассказала о том, что ее допрашивали ночью, а также о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

В ОНК заявили, что Литвинович умалчивает тот факт, что нарушение зафиксировал адвокат Соболь. «Дословно его фраза звучала так: «Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия, а я не мог их разглашать до этого, а теперь смогу комментировать данные, которые она озвучила». После этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, где был подтвержден факт нарушения закона», — говорится в сообщении ОНК.

ОНК пока не исключила Литвинович из своих рядов. Комиссия лишь проголосовала за рассмотрение этого вопроса на заседании. Всего за рассмотрение вопроса проголосовали 22 человека, семь проголосовали против, трое воздержались.

Любовь Соболь задержали в Москве 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — одним из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Тогда ее оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции.

25 декабря полицейские пришли с обыском к ней домой. Как позже заявили в следственном комитете, Соболь незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора и представилась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы попасть в подъезд дома Кудрявцева. После этого, как утверждают следователи, Соболь ворвалась в квартиру пожилой женщины.



Затем Соболь задержали на 48 часов. Против нее возбудили дело по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). По словам Соболь, ее допросили шесть раз: четыре раза в качестве свидетеля и один в качестве подозреваемой.



Также на Соболь заведено уголовное дело о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Навального 23 января. На данный момент она находится под домашним арестом.