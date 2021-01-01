В ФБК сообщили об обыске в квартире Соболь

Любовь Соболь (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла полиция. Об этом она сообщила в Twitter.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что в ее квартире проводится обыск.

«Пока деталей нет. Это же обыск, он будет длиться часа три-четыре. Раз пришли с обыском, то, скорее всего, и дело уголовное возбудили, потому что в рамках проверки с обысками не приходят», — сказал Жданов.

Позже в Twitter Соболь появилась запись о том, что ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.

«Пока никаких данных в пресс-службу не поступало», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.