В ФБК сообщили об обыске в квартире Соболь
Домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла полиция. Об этом она сообщила в Twitter.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил РБК, что в ее квартире проводится обыск.
«Пока деталей нет. Это же обыск, он будет длиться часа три-четыре. Раз пришли с обыском, то, скорее всего, и дело уголовное возбудили, потому что в рамках проверки с обысками не приходят», — сказал Жданов.
Позже в Twitter Соболь появилась запись о том, что ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.
«Пока никаких данных в пресс-службу не поступало», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.