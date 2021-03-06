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Член ОНК заявила о желании исключить ее после визита к Соболь

Правозащитница Марина Литвинович сообщила, что процедуру ее исключения начали в связи с тем, что она якобы разгласила данные следствия после визита в изолятор к юристу ФБК Любови Соболь

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы решила начать процесс исключения из своего состава правозащитницы Марины Литвинович. Об этом сама Литвинович рассказала РБК. Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что была против исключения, уточнив, что не знает даты дальнейшего рассмотрения вопроса.

«Было заседание ОНК. Там процедура такая: если кто-то что-то нарушает, то комиссия может ставить перед советом общественной палаты вопрос об исключении члена ОНК, лишении его полномочий. Соответственно, комиссия проголосовала за то, чтобы направить в совет общественной палаты вопрос об исключения меня из ОНК», — рассказала Литвинович. Она уточнила, что пока ее не исключили — комиссия проголосовала за то, чтобы совет обсудил этот вопрос.

Процесс об исключении инициирован «одним из членов комиссии», который считает, что Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК Любови Соболь, пояснила правозащитница в Facebook. По словам Литивнович, в конце декабря прошлого года она посещала арестованную Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке. Там, утверждает правозащитница, Соболь рассказала о том, что ее допрашивали ночью, а также о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

Более половины членов ОНК (22 человека) проголосовали за рассмотрение вопроса об исключении, «против» проголосовало 7 человек, трое воздержались, сообщила Литивнович.

«Чем это кончится, мне пока сказать сложно <...>  Я не знаю, позовут ли меня на это обсуждение, дадут ли мне сказать что-то в свою защиту, потому что я не считаю, что я нарушила закон», — сказала в беседе с РБК Литвинович. Она отметила, что не считает, что разгласила какие-то данные следствия, а только перечисляла следственные действия. «Я не говорила ни о об их результатах, ни о том, что там обнаружено, не обнаружено. Я просто говорила о фактах: что назначена экспертиза, проведена очная ставка, был допрос», — указала Литвинович.

РБК направил запрос в ОНК Москвы.

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21 декабря Соболь была задержана в Москве рядом с домом Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Юрист тогда сообщала, что ее задерживали по заявлению Кудрявцева. Ее оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции.

Четыре дня спустя полицейские пришли с обыском домой к Соболь. Как позже заявил Следственный комитет, она незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора, а также представилась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы попасть в подъезд дома в Восточном округе столицы. После этого, как утверждают следователи, Соболь ворвалась в квартиру пожилой женщины, обошла ее, снимая все это на телефон, а затем покинула жилье.

25 декабря Соболь была задержана на 48 часов. Против нее возбудили дело по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). По словам Соболь, за 48 часов с ней успели провести 12 следственных действий, в том числе шесть раз допросили, четыре раза — в качестве свидетеля и один — как подозреваемую.

Авторы
Анастасия Батманова, Елизавета Ламова
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