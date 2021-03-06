Член ОНК заявила о желании исключить ее после визита к Соболь

Правозащитница Марина Литвинович сообщила, что процедуру ее исключения начали в связи с тем, что она якобы разгласила данные следствия после визита в изолятор к юристу ФБК Любови Соболь

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы решила начать процесс исключения из своего состава правозащитницы Марины Литвинович. Об этом сама Литвинович рассказала РБК. Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что была против исключения, уточнив, что не знает даты дальнейшего рассмотрения вопроса.

«Было заседание ОНК. Там процедура такая: если кто-то что-то нарушает, то комиссия может ставить перед советом общественной палаты вопрос об исключении члена ОНК, лишении его полномочий. Соответственно, комиссия проголосовала за то, чтобы направить в совет общественной палаты вопрос об исключения меня из ОНК», — рассказала Литвинович. Она уточнила, что пока ее не исключили — комиссия проголосовала за то, чтобы совет обсудил этот вопрос.

Процесс об исключении инициирован «одним из членов комиссии», который считает, что Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК Любови Соболь, пояснила правозащитница в Facebook. По словам Литивнович, в конце декабря прошлого года она посещала арестованную Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке. Там, утверждает правозащитница, Соболь рассказала о том, что ее допрашивали ночью, а также о том, что у нее была очная ставка и что у нее изъяли обувь и защитную маску.

Более половины членов ОНК (22 человека) проголосовали за рассмотрение вопроса об исключении, «против» проголосовало 7 человек, трое воздержались, сообщила Литивнович.

«Чем это кончится, мне пока сказать сложно <...> Я не знаю, позовут ли меня на это обсуждение, дадут ли мне сказать что-то в свою защиту, потому что я не считаю, что я нарушила закон», — сказала в беседе с РБК Литвинович. Она отметила, что не считает, что разгласила какие-то данные следствия, а только перечисляла следственные действия. «Я не говорила ни о об их результатах, ни о том, что там обнаружено, не обнаружено. Я просто говорила о фактах: что назначена экспертиза, проведена очная ставка, был допрос», — указала Литвинович.