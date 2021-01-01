Любовь Соболь (Фото: Павел Головкин / AP)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из изолятора, об этом она рассказала на видеозаписи, которую в Twitter опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Соболь была задержана 25 декабря на 48 часов. По ее словам, за это время с ней успели провести 12 следственных действий, в том числе шесть раз допросили, четыре раза — в качестве свидетеля и один — как подозреваемую.

Дело против нее было возбуждено по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

21 декабря Соболь была задержана в Москве рядом с домом Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Юрист тогда сообщала, что ее задерживали по заявлению Кудрявцева. Ее оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции.