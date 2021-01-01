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Отравление Навального ,  
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Любовь Соболь отпустили из изолятора

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Павел Головкин / AP)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из изолятора, об этом она рассказала на видеозаписи, которую в Twitter опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Соболь была задержана 25 декабря на 48 часов. По ее словам, за это время с ней успели провести 12 следственных действий, в том числе шесть раз допросили, четыре раза — в качестве свидетеля и один — как подозреваемую.

Дело против нее было возбуждено по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

В СК сообщили детали уголовного дела против Соболь
Политика
<p>Любовь Соболь</p>

21 декабря Соболь была задержана в Москве рядом с домом Константина Кудрявцева — одного из фигурантов расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. Юрист тогда сообщала, что ее задерживали по заявлению Кудрявцева. Ее оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции.

Четыре дня спустя полицейские пришли с обыском домой к юристу ФБК. Как позже заявил Следственный комитет, она незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора, а также представилась «брошенной женой с маленьким ребенком», чтобы попасть в подъезд дома в Восточном округе столицы. После этого, как утверждают следователи, Соболь ворвалась в квартиру пожилой женщины, обошла ее, снимая все это на телефон, а затем покинула жилье.

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