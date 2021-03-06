Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств

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Министр здравоохранения России обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на включение вакцины против коронавируса «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Вакцина [«Спутник V»], по сути, стала мировым бестселлером», — сказал в ходе разговора Михаил Мурашко.

По его словам, препарат получили уже миллионы людей. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу, а также не имеет серьезных побочных эффектов, добавил министр.

Помимо этого Мурашко и Гебрейесус обсудили различные варианты борьбы с COVID-19. Также они затронули разрабатываемые Минздравом России проекты по повышению доступности медицинской помощи. Гебрейесус высоко оценил усилия России по внедрению цифровых технологий в систему оказания медпомощи, говорится в сообщении министерства.