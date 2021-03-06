Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления Бизнес, 20:46 Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств Общество, 20:38 Рублев вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 20:21 Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии Политика, 20:17 Медведев станет второй ракеткой мира Спорт, 20:08 Глава ДНР заявил о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе Политика, 19:59 Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион Технологии и медиа, 19:55 Российские биатлонисты завершили спринт этапа КМ по биатлону без медалей Спорт, 19:40 Эксперты оценили необходимость повторной прививки из-за низких антител Общество, 19:33 Вяльбе назвала достойным выступление российских лыжниц на Чемпионате мира Спорт, 19:29 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 18:59 Мадуро привился от коронавируса «Спутником V» Политика, 18:55 Россиянин Елистратов стал бронзовым призером ЧМ по шорт-треку Спорт, 18:42 Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Политика, 18:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр здравоохранения России обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на включение вакцины против коронавируса «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Вакцина [«Спутник V»], по сути, стала мировым бестселлером», — сказал в ходе разговора Михаил Мурашко.

По его словам, препарат получили уже миллионы людей. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу, а также не имеет серьезных побочных эффектов, добавил министр.

Дагестан возглавил список регионов-аутсайдеров по вакцинации от COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Помимо этого Мурашко и Гебрейесус обсудили различные варианты борьбы с COVID-19. Также они затронули разрабатываемые Минздравом России проекты по повышению доступности медицинской помощи. Гебрейесус высоко оценил усилия России по внедрению цифровых технологий в систему оказания медпомощи, говорится в сообщении министерства.

В ноябре 2020 года ВОЗ сообщила, что Научно-исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи, разработавший «Спутник V» подал заявку на включение препарата в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Для этого центр должен был передать организации досье на вакцину, а инспекционная группа ВОЗ — проверить места его производства.

«Спутник V» в августе прошлого года стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Сейчас, по данным разработчика препарата, применение этой вакцины одобрено в 45 странах.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы
Михаил Мурашко Минздрав ВОЗ Спутник V коронавирус
Материалы по теме
Премьер Словакии фразой «я не убийца» исключил отказ от «Спутника V»
Политика
Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку
Общество
Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter