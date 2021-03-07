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Постпред России в Вене заявил об интересе к российским вакцинам

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Представители дипкорпуса и члены международных организаций заинтересовались российскими препаратами против коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими препаратами», — написал Ульянов в Twitter.

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Постпред добавил, что работа в этом направлении уже ведется, но займет какое-то время, «не меньше месяца».

В конце февраля президент России Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого глава австрийского правительства говорил, что страна попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если ту зарегистрирует европейский регулятор.

Российский фонд прямых инвестиций сообщал о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам в конце января.

Вакцинация против коронавирусной инфекции в ЕС началась в декабре. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech.

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