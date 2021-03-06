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Пандемия коронавируса ,  
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Далай-лама привился вакциной от коронавируса

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Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Об этом сообщается на сайте Далай-ламы.

О том, какой вакциной привился Далай-лама, не сообщается. В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта «оксфордской» вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

Первым из мировых лидеров вакцинировался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Pfizer). Затем вакцинировался президент США Джо Байден. Также прививку сделали крон-принц Саудовской Аравии Мохамед бен Салман, папа римский Франциск, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Далай-лама XIV вакцина коронавирус
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