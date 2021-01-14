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Пандемия коронавируса ,  
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Эрдоган сделал прививку от COVID-19

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: RTErdogan / Twitter)

Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Мне тоже сделали прививку», — написал Эрдоган.

По данным телеканала NTV, прививку президент сделал в городской больнице Анкары.

Турция разрешила использовать китайскую вакцину от коронавируса
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Фото:Emrah Gurel / AP

Накануне первым в республике прививку против от COVID-19 cделал глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Министру ввели препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.

Ранее Эрдоган заявил, что в Турции массовая вакцинация против коронавируса начнется 14 или 15 января. Турецкий лидер сообщал, что в страну начались поставки китайской вакцины. Также Анкара следит за российскими и британскими разработками, отмечал он.

Прививки от коронавируса уже сделали избранный президент США Джо Байден, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Греции Катерина Сакелларопулу.

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В начале января сообщалось, что вакцину получил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг это.

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