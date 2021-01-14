Эрдоган сделал прививку от COVID-19

Ранее Эрдоган заявил, что в Турции массовая вакцинация против коронавируса начнется 14 или 15 января. Турецкий лидер сообщал, что в страну начались поставки китайской вакцины. Также Анкара следит за российскими и британскими разработками, отмечал он.

Прививки от коронавируса уже сделали избранный президент США Джо Байден, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Греции Катерина Сакелларопулу.

В начале января сообщалось, что вакцину получил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг это.