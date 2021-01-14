Эрдоган сделал прививку от COVID-19
Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«Мне тоже сделали прививку», — написал Эрдоган.
По данным телеканала NTV, прививку президент сделал в городской больнице Анкары.
Накануне первым в республике прививку против от COVID-19 cделал глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Министру ввели препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.