СМИ узнали о вакцинации папы римского от коронавируса

84-летний понтифик ранее заявил, что с этической точки зрения прививку от коронавируса должен сделать каждый человек. Вакцинация в Ватикане началась 13 января

Фото: franciscus / Instagram

Папа римский Франциск сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источник в Ватикане. Информацию подтвердил источник издания America Magazine.

Как передает La Nacion, 84-летний понтифик получил первую дозу вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Через три недели ему введут вторую дозу препарата. Издание отмечает, что из соображений конфиденциальности съемка во время процедуры не велась.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако ранее 13 января глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил о начале вакцинации в Ватикане. В первую очередь прививки сделают работникам сферы здравоохранения, служб безопасности и пожилым людям.

Накануне итальянская газета Il Messaggero сообщила, что вакцинироваться также намерен папа римский на покое Бенедикт XVI, которому в апреле исполнится 94 года.