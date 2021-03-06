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Байден продлил на год антитеррористические санкции против Ирана

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год санкции против Ирана. Глава государства направил конгрессу письмо, в котором уведомил о своем решении, сообщается на сайте Белого дома.

Байден также продлевает до 15 марта 2021 года действие «чрезвычайного положения» в отношении Тегерана, объявленного еще в годы президентства Билла Клинтона, так как действия Ирана, по мнению Вашингтона, «по-прежнему представляют особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике Соединенных Штатов».

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Речь идет о санкциях США, введенных против Ирана из-за обвинений в поддержке терроризма. В марте 1995 года Клинтон подписал указ о практически полном торговом эмбарго в отношении Исламской Республики и запрете на американские инвестиции. Вашингтон также неоднократно вводил антииранские санкции, связанные с ядерной программой страны.

В июле прошлого года американские власти объявили о введении очередных санкций против Ирана. Под них попала продукция, используемая Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. В частности, были запрещены поставки сплавов алюминия, меди и некоторых разновидностей стали.

В ноябре прошлого года администрация Дональда Трампа расширила антииранские санкции, включив в список четыре человека и шесть организаций. В Министерстве финансов заявии, что попавшие под ограничения содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.

Иран также вводил санкции против США. В январе этого года в санкционный список были включены Трамп, госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел.
Тегеран обвинил их в поддержке терроризма, а также в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани и физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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