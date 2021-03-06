Байден продлил на год антитеррористические санкции против Ирана

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год санкции против Ирана. Глава государства направил конгрессу письмо, в котором уведомил о своем решении, сообщается на сайте Белого дома.

Байден также продлевает до 15 марта 2021 года действие «чрезвычайного положения» в отношении Тегерана, объявленного еще в годы президентства Билла Клинтона, так как действия Ирана, по мнению Вашингтона, «по-прежнему представляют особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике Соединенных Штатов».

Речь идет о санкциях США, введенных против Ирана из-за обвинений в поддержке терроризма. В марте 1995 года Клинтон подписал указ о практически полном торговом эмбарго в отношении Исламской Республики и запрете на американские инвестиции. Вашингтон также неоднократно вводил антииранские санкции, связанные с ядерной программой страны.

В июле прошлого года американские власти объявили о введении очередных санкций против Ирана. Под них попала продукция, используемая Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. В частности, были запрещены поставки сплавов алюминия, меди и некоторых разновидностей стали.