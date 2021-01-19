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Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других американских чиновников

В Тегеране обвинили их в поддержке терроризма, соучастии в убийстве генерала Сулеймани и ядерщика Фахризаде и нарушениях международного права. Ранее США ввели санкции против иранцев, подозреваемых в связях с террористами

Иранские власти ввели санкции в отношении большинства руководителей высшего уровня из администрации президента Дональда Трампа, а также других высокопоставленных чиновников США. Об этом сообщает Irib News со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде.

В санкционный список попали сам действующий президент, госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел.

По словам Хатибзаде, вышеназванные руководители США попали под санкции за поддержку террористических преступлений в отношении Тегерана. В частности, Иран считает их причастными к убийству генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года, «финансированию, вооружению и обучению террористических групп», поддержке Израиля при убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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Фото:Vahid Salemi / AP

В санкционный список также внесли экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего спецпосланника по Ирану Брайана Хука и главу управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки.

Представитель иранского МИДа также объяснил эту меру тем, что Вашингтон ввел односторонние санкции против Тегерана, что «является грубым нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН».

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Фото:Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

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В январе США ввели санкции против скрывающихся в Иране членов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Накануне Reuters написало, что Вашингтон хочет обвинить Тегеран в связях с террористами.

После этого советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде сообщил, что США ввели ограничения против  иранского разработчика вакцины от COVID-19.

Автор
Михаил Котляр
Иран США санкции Дональд Трамп Майк Помпео
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США ввели санкции против скрывающихся в Иране членов «Аль-Каиды»
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