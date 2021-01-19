Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других американских чиновников

В Тегеране обвинили их в поддержке терроризма, соучастии в убийстве генерала Сулеймани и ядерщика Фахризаде и нарушениях международного права. Ранее США ввели санкции против иранцев, подозреваемых в связях с террористами

Иранские власти ввели санкции в отношении большинства руководителей высшего уровня из администрации президента Дональда Трампа, а также других высокопоставленных чиновников США. Об этом сообщает Irib News со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде.

В санкционный список попали сам действующий президент, госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел.

По словам Хатибзаде, вышеназванные руководители США попали под санкции за поддержку террористических преступлений в отношении Тегерана. В частности, Иран считает их причастными к убийству генерала Касема Сулеймани в январе прошлого года, «финансированию, вооружению и обучению террористических групп», поддержке Израиля при убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

В санкционный список также внесли экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего спецпосланника по Ирану Брайана Хука и главу управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки.