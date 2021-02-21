В США заявили о готовности к переговорам с Ираном по ядерной сделке

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Тегераном по ограничению иранской ядерной программы. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире канала CBS.

«Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе», — сказал Салливан.

По его словам, Байден намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия и верит, что лучшим средством для этого является «усердная, проницательная дипломатия».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также сообщил, что США готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) для обсуждения иранской ядерной программы по приглашению Евросоюза.