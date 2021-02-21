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Первые 100 дней Байдена ,  
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В США заявили о готовности к переговорам с Ираном по ядерной сделке

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Тегераном по ограничению иранской ядерной программы. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире канала CBS.

«Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе», — сказал Салливан.

По его словам, Байден намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия и верит, что лучшим средством для этого является «усердная, проницательная дипломатия».

США заявили о готовности к совместной с Россией и Китаем работе по Ирану
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также сообщил, что США готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) для обсуждения иранской ядерной программы по приглашению Евросоюза.

Сделка по ядерной программе с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году. В 2018 году США вышли из договора и ввели экономические санкции против Тегерана. Позднее администрация Трампа несколько раз расширяла санкции.

В феврале этого года Reuters сообщил, что администрация Байдена уведомила ООН об отзыве прошения бывшего президента Дональда Трампа, в котором говорится о возобновлении санкций против Ирана.

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