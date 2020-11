США расширили список санкций по Ирану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США расширили список санкций в отношении Ирана: в него внесены четыре человека и шесть организаций. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В ведомстве пояснили, что эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.

Под санкции попали два жителя Тайваня и двое граждан Ирана, один из которых также имеет британское гражданство.

Компании, против которых вводятся ограничения, по данным властей США, имеют представительства в Иране, ОАЭ, Сингапуре, Китае. Это Hoda Trading, Proma Industry Co Ltd, DES International Co Ltd, Naz Technology Co Ltd, Soltech Industry Co Ltd и Artin San’at Tabaan Company.