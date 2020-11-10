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США расширили список санкций по Ирану

Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США расширили список санкций в отношении Ирана: в него внесены четыре человека и шесть организаций. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В ведомстве пояснили, что эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.

Под санкции попали два жителя Тайваня и двое граждан Ирана, один из которых также имеет британское гражданство.

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Компании, против которых вводятся ограничения, по данным властей США, имеют представительства в Иране, ОАЭ, Сингапуре, Китае. Это Hoda Trading, Proma Industry Co Ltd, DES International Co Ltd, Naz Technology Co Ltd, Soltech Industry Co Ltd и Artin San’at Tabaan Company.

«Иранский режим использует глобальную сеть компаний для развития своего дестабилизирующего военного потенциала. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры против тех, кто помогает поддерживать усилия режима по милитаризации», — заявил госсекретарь США Стивен Мнучин.

Накануне издание Axios со ссылкой на два источника передало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести против Ирана множество новых санкций до окончания срока его пребывания у власти.

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По мнению источников, это усилит давление на Тегеран, а также создаст препятствия для администрации победившего на президентских выборах Джо Байдена, если та решит изменить курс в отношениях с Ираном.

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