Общество , 02 мар, 21:16
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Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Минпросвещения предложило утвердить расписание ЕГЭ на 2021 год, проект приказа опубликован на портале нормативных актов.
Если документ будет одобрен, ЕГЭ в этом году начнется 31 мая и завершится 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.
Согласно расписанию, первыми экзаменами будут география, литература и химия. За ними школьники будут сдавать русский язык, его предлагается разбить на два дня (3 и 4 июня).
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