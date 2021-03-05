Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку

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Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала второй по популярности среди подобных препаратов, разрешенных регулирующими органами государств. Такие данные приводятся в Twitter препарата.

По информации российского разработчика, применение «Спутника V» сейчас одобрено в 45 странах. Возглавила рейтинг вакцина от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, сделанная совместно с Оксфордским университетом. Ее одобрили в 49 странах. Замыкает тройку вакцина Pfizer/BioNTech, которую одобрили к применению в 43 государствах.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях, стала Белоруссия.

В январе Российский фонд прямых инвестиций направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. 4 марта фонд сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества. Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в ЕС.