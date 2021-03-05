Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Марта Леман — о важности перемен в управлении и собственном образе РБК Стиль и Ermanno Scervino, 20:14 «Пулково» ответило на сравнение логотипа службы со словом «расквас» Общество, 20:05 Российская лыжница пропустит последнюю гонку ЧМ из-за болезни Спорт, 20:04 Большунов объяснил неудачу в эстафете незамеченным перемещением соперника Спорт, 19:36 BMW отправит в ремонт 130 машин в России из-за неисправных тормозов Авто, 19:31 Угроза для домашнего интернета, США против Коломойского. Главное за день Общество, 19:27 Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021 Стиль, 19:25 «Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна Бизнес, 19:20 MicroStrategy инвестирует в биткоин и продажи NFT. Главные события недели Крипто, 19:12 Минцифры пообещало дать условия не хуже прежнего при отключении интернета Технологии и медиа, 19:04 Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку Общество, 19:03 Побочный эффект биоинженерии и облава на TikTok: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 19:00  «Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России Бизнес, 18:58 В футболе скорректировали правило об игре рукой Спорт, 18:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала второй по популярности среди подобных препаратов, разрешенных регулирующими органами государств. Такие данные приводятся в Twitter препарата.

По информации российского разработчика, применение «Спутника V» сейчас одобрено в 45 странах. Возглавила рейтинг вакцина от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, сделанная совместно с Оксфордским университетом. Ее одобрили в 49 странах. Замыкает тройку вакцина Pfizer/BioNTech, которую одобрили к применению в 43 государствах.

В Евросоюзе напомнили о механизмах закупок иностранных вакцин
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях, стала Белоруссия.

В январе Российский фонд прямых инвестиций направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. 4 марта фонд сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье препарата. Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества. Венгрия и Словакия разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в ЕС.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Спутник V российская вакцина коронавирус
Материалы по теме
Голикова назвала число получивших обе дозы вакцины от COVID-19 россиян
Общество
«Вектор» назвал сроки массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Общество
Молдавия первой в Европе получила бесплатные вакцины через механизм COVAX
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter