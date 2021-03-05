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В Минздраве заявили о влиянии перенесенного COVID на все органы взрослых

Медицинский работник и пациенты, ранее переболевшие коронавирусом, во время занятия лечебной физической культурой в рамках программы по реабилитации
Медицинский работник и пациенты, ранее переболевшие коронавирусом, во время занятия лечебной физической культурой в рамках программы по реабилитации (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Постковидные изменения у взрослых людей затрагивают все системы и органы в той или иной степени. Об этом сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конгрессе педиатров, передает «РИА Новости».

«Может быть, чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых — все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени, в зависимости от фоновых заболеваний, морбидного состояния стартового», — заявила она.

В связи с этим очень важно уделять внимание реабилитационному периоду, подчеркнула Семенова. По ее словам, сейчас это является ключевой проблемой и задачей для врачей.

Врач сообщил о способе реабилитации после COVID-19
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова обращала внимание на то, что рекомендации по восстановлению здоровья переболевшим COVID-19 с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что самыми уязвимыми при коронавирусной инфекции органами являются легкие и сердце. Он отмечал, что для того, чтобы вернуться к привычному образу жизни, переболевшим необходима реабилитация.

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Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказывал, что срок восстановления легких у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей организма. Так, в некоторых случаях процесс восстановления легких может занять несколько лет.

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