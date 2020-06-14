Пульмонолог сообщил о длительном восстановлении легких после коронавируса

Восстановление легких у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей организма, у некоторых этот процесс может занять длительное время. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, в первую очередь влияет на работу дыхательной системы человека и наносит урон легким.

«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких», — отметил Карабиненко. Он добавил, что такие «структурные изменения» требуют длительного восстановления.

Карабиненко сообщил, что в отдельных случаях процесс восстановления легких может занять несколько лет, как это было после свиного гриппа в 2009 году. «После перенесенного свиного гриппа H1N1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», — сказал он.