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Пандемия коронавируса ,  
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Врач сообщил о способе реабилитации после COVID-19

Реабилитировать пациентов после перенесенной в сложной форме коронавирусной инфекции помогают специальные виды массажа. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

«Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией. Но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких», — сказал Кабычкин.

По его словам, в результате массажа увеличивается процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно и несет кислород по всему организму.

Врач уточнил, что подбирать массаж нужно индивидуально в зависимости от степени поражения легких. Чтобы добавиться максимального эффекта, его следует сочетать с другими видами лечения.

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«Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме», — отметил медик.

При этом он уточнил, что массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения специалиста.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что наиболее уязвимыми при COVID-19 органами являются легкие и сердце. По его словам, переболевшим необходима реабилитация, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

Как сообщала главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова, меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.

коронавирус реабилитация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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