Врач сообщил о способе реабилитации после COVID-19

Реабилитировать пациентов после перенесенной в сложной форме коронавирусной инфекции помогают специальные виды массажа. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

«Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией. Но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких», — сказал Кабычкин.

По его словам, в результате массажа увеличивается процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно и несет кислород по всему организму.

Врач уточнил, что подбирать массаж нужно индивидуально в зависимости от степени поражения легких. Чтобы добавиться максимального эффекта, его следует сочетать с другими видами лечения.