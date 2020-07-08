Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Людям, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, необходима реабилитация из-за поражения легких и сердца. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардит у переболевших людей», — сказал Мурашко.

По его словам, переболевшим необходима помощь, чтобы вернуться к привычному образу жизни. «Большие физические нагрузки на начальных этапах недоступны, поскольку и истощение организма определенное, плюс перенесенное заболевание не позволяет восстановить полный функционал легких», — сказал Мурашко.

Министр пояснил, что часто летающим в самолетах людям, например туристам, нужно соблюдать определенный ограничительный режим, если они ранее переболели COVID-19. Это связано с перепадами давления при авиаперелетах.