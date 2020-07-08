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Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Людям, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, необходима реабилитация из-за поражения легких и сердца. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардит у переболевших людей», — сказал Мурашко.

По его словам, переболевшим необходима помощь, чтобы вернуться к привычному образу жизни. «Большие физические нагрузки на начальных этапах недоступны, поскольку и истощение организма определенное, плюс перенесенное заболевание не позволяет восстановить полный функционал легких», — сказал Мурашко.

Министр пояснил, что часто летающим в самолетах людям, например туристам, нужно соблюдать определенный ограничительный режим, если они ранее переболели COVID-19. Это связано с перепадами давления при авиаперелетах.

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Фото: Hollie Adams / Getty Images

В июне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что каждый третий пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, будет страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств всю оставшуюся жизнь.

Исследования показали, что у 30% излечившихся в будущем может развиться фиброз легких. У 10% пациентов выявили острое поражение сердца. Половина выздоровевших будет страдать от физических, когнитивных и психологических нарушений, а у 70% перенесших COVID-19 может появиться бредовое расстройство.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мурашко, коронавирус, осложнения
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