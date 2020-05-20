В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19

Реабилитация необходима всем переболевшим коронавирусной инфекцией, особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Программу по восстановлению необходимо соблюдать до 2-3 месяцев, в некоторых случаях до года

Галина Иванова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца. Об этом заявила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что это индивидуальный процесс, и пациентам с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), например, на реабилитацию может понадобиться год, а тем, у кого развилась инвалидность, и более длительный срок.

Иванова при этом сообщила, что реабилитация необходима всем пациентам с коронавирусом, независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены. «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», — сказала Иванова.

Она добавила, что переболевшим коронавирусом необходимо обратить внимание на восстановление жизненной емкости легких (максимальный объем воздуха, который можно набрать в легкие после полного выдоха), восстановление сатурации (насыщения) крови кислородом, возобновление толерантности к нагрузкам и гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме), стабилизацию психоэмоционального состояния, а также следить за выведением мокроты из органов дыхания, если она есть.