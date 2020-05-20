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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19

Реабилитация необходима всем переболевшим коронавирусной инфекцией, особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Программу по восстановлению необходимо соблюдать до 2-3 месяцев, в некоторых случаях до года
Галина Иванова
Галина Иванова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца. Об этом заявила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что это индивидуальный процесс, и пациентам с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), например, на реабилитацию может понадобиться год, а тем, у кого развилась инвалидность, и более длительный срок.

Иванова при этом сообщила, что реабилитация необходима всем пациентам с коронавирусом, независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены. «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», — сказала Иванова.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Она добавила, что переболевшим коронавирусом необходимо обратить внимание на восстановление жизненной емкости легких (максимальный объем воздуха, который можно набрать в легкие после полного выдоха), восстановление сатурации (насыщения) крови кислородом, возобновление толерантности к нагрузкам и гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме), стабилизацию психоэмоционального состояния, а также следить за выведением мокроты из органов дыхания, если она есть.

Тем, кто переболел COVID-19 в легкой форме, Иванова порекомендовала соблюдать рекомендации врача по профилактике повторной инфекции, тромбов и эмболии, фиброзных процессов в легких. Кроме того, необходимо контролировать свое состояние, опираясь на показатели по насыщению капиллярной крови кислородом, способности переносить гипоксию, а также при помощи упрощенного звукового теста. В последнем случае на спокойном продолжительном выдохе необходимо произносить цифры.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Если показатели отличаются от нормы, ежедневно выполнять дыхательные упражнения, рекомендованные реабилитологами (не менее четырех дней), а также заниматься низкоинтенсивной аэробной нагрузкой, например, ходьбой в течение 8–12 недель. Кроме того, Иванова рекомендует проводить ингаляции с минеральной водой и стараться вести здоровый образ жизни.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщал, что главным симптомом тяжелой формы коронавирусной инфекции является нехватка воздуха. При этом он указывал, что коронавирус чаще протекает в легкой форме, чем в тяжелой.

Авторы: Егор Губернаторов, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Минздрав
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