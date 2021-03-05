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Онищенко рассказал о существовании единственного штамма COVID-19

В мире сейчас распространяется единственный штамм коронавируса. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — сказал Онищенко.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По словам депутата, сейчас называют «новыми штаммами» «подтипы» COVID-19. Распространяющиеся подтипы — это тот же самый штамм коронавируса, который мутирует и приобретает новые свойства, пояснил Онищенко. Бывший главный санитарный врач страны выразил надежду, что разработанные в России вакцины будут помогать в борьбе с этими подтипами.

3 марта Роспотребнадзор сообщил, что в России на данный момент не зафиксирован «нигерийский» штамм COVID-19. Ведомство так ответило после сообщения президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, который заявил, что впервые выявлен «нигерийский» штамм. Его зафиксировали на севере страны в городе Брешия.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Японии и Бразилии. По данным ВОЗ на 24 февраля, «британский» штамм COVID-19, который отличается более высокой заразностью, был выявлен в 101 стране.

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