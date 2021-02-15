Путин поручил изучить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

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Президент Владимир Путин поручил правительству изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса», — отметил он.

Путин ожидает доклад по данному вопросу до 15 марта, далее — один раз в полгода.

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