Пандемия коронавируса , 15 фев, 18:36
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Путин поручил изучить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Президент Владимир Путин поручил правительству изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.
«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса», — отметил он.
Путин ожидает доклад по данному вопросу до 15 марта, далее — один раз в полгода.
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