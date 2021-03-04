В ООН сообщили о гибели 38 человек за один день протестов в Мьянме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Ударившего соперника в пах Овечкина признали лучшим игроком матча НХЛ Спорт, 08:54 Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест РБК и Николаевские сыроварни, 08:48 Пять трендов веб-дизайна на 2021 год на примере промышленных гигантов Pro, 08:46 «Союзмультфильм» решил запустить детский телеканал Технологии и медиа, 08:17 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 08:15 Налоговики запустят новые платформы для банков и чиновников Экономика, 08:00 Прототип ракеты Starship взорвался после посадки. Видео Технологии и медиа, 07:59 Нефтяной «суперцикл»: почему растет цена? Pro, 07:58 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 07:41 В Приморье произошло ДТП с участием 15 машин Общество, 07:37 В ООН сообщили о гибели 38 человек за один день протестов в Мьянме Общество, 07:32 Skolkovo Ventures решила заняться объединением стартапов Технологии и медиа, 07:30 Facebook снимет запрет на политическую рекламу в США Технологии и медиа, 07:27 Путин назначил первого заместителя директора ФСБ Политика, 07:00
Общество ,  
0 

В ООН сообщили о гибели 38 человек за один день протестов в Мьянме

Фото: Aung Kyaw Htet / Global Look Press
Фото: Aung Kyaw Htet / Global Look Press

Во время разгона протестов в Мьянме погибли 38 человек. Об этом заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, говорится на сайте ООН.

По ее словам, среда стала для этой страны самым «кровавым днем» за последний месяц.

По данным организации, всего после госпереворота в Мьянме погибли больше 50 человек.

В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов
Общество
Фото:Hkun Lat / Getty Images

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля. В этот день должен был начать работу избранный в ноябре парламент страны, которому предстояло утвердить новый состав правительства. Армия заявила, что их вмешательство в политическую ситуацию обусловлено фальсификациями со списками избирателей в ходе парламентских выборов и начавшимися из-за этого волнениями.

Президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» взяли под стражу. Командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн стал временным президентом.

Читайте на РБК Pro
KPI на бумаге. На какие уловки идут менеджеры ради бонусов Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Как вернуть сотрудникам чувство собственной значимости Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

На фоне протестов после переворота в некоторые крупные города, в том числе в столицу Янгон, ввели военную технику, в государстве практически полностью отключали интернет. Митингующих разгоняли стрельбой на поражение, слезоточивым газом, световыми и шумовыми гранатами. Страна находится в режиме чрезвычайного положения.

Мьянма протесты жертвы
Материалы по теме
В ООН сообщили о 18 погибших на протестах в Мьянме
Политика
В Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках
Политика
В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter