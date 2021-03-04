В ООН сообщили о гибели 38 человек за один день протестов в Мьянме

Фото: Aung Kyaw Htet / Global Look Press

Во время разгона протестов в Мьянме погибли 38 человек. Об этом заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, говорится на сайте ООН.

По ее словам, среда стала для этой страны самым «кровавым днем» за последний месяц.

По данным организации, всего после госпереворота в Мьянме погибли больше 50 человек.

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля. В этот день должен был начать работу избранный в ноябре парламент страны, которому предстояло утвердить новый состав правительства. Армия заявила, что их вмешательство в политическую ситуацию обусловлено фальсификациями со списками избирателей в ходе парламентских выборов и начавшимися из-за этого волнениями.