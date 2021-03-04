Тихановская сообщила о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем

Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, однако со стороны Москвы ответа не последовало. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — сказала Тихановская.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко получает поддержку из Москвы, но президент России Владимир Путин ищет возможность «сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти и чтобы это не выглядело как победа народа», предположила лидер белорусской оппозиции.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.