Тихановская сообщила о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем
Белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, однако со стороны Москвы ответа не последовало. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.
«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — сказала Тихановская.
По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко получает поддержку из Москвы, но президент России Владимир Путин ищет возможность «сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти и чтобы это не выглядело как победа народа», предположила лидер белорусской оппозиции.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.