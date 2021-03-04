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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская сообщила о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, однако со стороны Москвы ответа не последовало. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — сказала Тихановская.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко получает поддержку из Москвы, но президент России Владимир Путин ищет возможность «сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти и чтобы это не выглядело как победа народа», предположила лидер белорусской оппозиции.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

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Светлана Тихановская

В октябре 2020 года Песков говорил, что Путин пока не собирается контактировать с Тихановской.

Выборы президента Белоруссии состоялись в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, на них победил Лукашенко, набравший свыше 80% голосов, а за Тихановскую проголосовали немногим более 10% избирателей. Однако оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы. После выборов в Белоруссии начались протесты.

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Путин признал выборы состоявшимися и стал одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой.

В августе Тихановская покинула Белоруссию. Она рассказывала, что сделала это под давлением властей. В стране в отношении нее возбуждены уголовные дела за призывы к свержению конституционного строя и создание экстремистского формирования. В октябре СК Белоруссии объявил Тихановскую в межгосударственный розыск. Политик говорила, что готова вернуться на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. В январе она обратилась для этого за помощью в ОБСЕ.

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