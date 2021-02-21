Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией

Экс-кандидат в президенты отметила, что у оппозиции нет возможности бороться с насилием над протестующими, сейчас она готовится к «завтрашней борьбе» и рассчитывает, что весной протесты возобновятся

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и на данный момент создается впечатление, что она проиграла, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью швейцарскому изданию Le Temps. При этом она выразила надежду на возобновление акций протеста весной.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся», — рассказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что сейчас оппозиция формирует основу для «завтрашней борьбы», в частности стараясь соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей, полицейских.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы, возможно, весной», — подчеркнула она.