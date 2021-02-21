Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией

По словам Тихановской, «возврат к демократии» занимает больше времени, чем ожидалось. «В Белоруссии люди хотят увидеть свет в конце тоннеля, подумать о том дне, когда, наконец, все будет хорошо. И поскольку они рассчитывали на быстрое решение, они теперь ждут фантастического плана, мессию, который скажет им: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет». Но такого плана нет, никто не может предсказать, что будет», — пояснила лидер оппозиции.
На вопрос о том, схожи ли протесты в Белоруссии с митингами в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России, Тихановская ответила, что, по ее мнению, сходство только внешнее. «Два движения похожи только внешне: люди выходят на улицы и жестоко арестовываются полицией. Думаю, это главное, если не единственное, сходство, — сказала Тихановская. — Цель и контекст этих событий различны. В России это митинги против коррупции.<...> В нашей стране мы хотим свободных выборов. В отличие от Белоруссии, в России они еще не достигли точки невозврата, еще не произошло ничего экстраординарного, есть еще место для созревания и развития движения. В России проходят демонстрации, в Белоруссии — революция».
Протесты в Белоруссии начались после завершившихся 9 августа 2020 года президентских выборов. ЦИК объявила о победе президента Александра Лукашенко с результатом 80,1%. Оппозиция не согласилась с такими данными и заявила о победе Тихановской с результатом от 70 до 80%.
Оппозиционеры также обвинили власти в масштабных фальсификациях и нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Лукашенко в ответ заявлял, что с его результатом фальсификации невозможны, а в организации протестов обвинял Запад.
Оппозиция, в свою очередь, объявила о создании Координационного совета, который должен был обеспечить мирную передачу власти Тихановской до новых выборов. В Минске в ответ обвинили членов совета в попытках захвата власти. Через два дня после выборов Тихановская уехала в Литву.
В первые недели протесты в Белоруссии сопровождались массовыми столкновениями протестующих с милицией и ОМОНом. Участники митингов сообщали об избиениях во время и после задержаний, угрозах и пытках.
Многие западные страны, в том числе США и страны — члены ЕС, не признали выборы состоявшимися, а Лукашенко — законным президентом. И ЕС, и США неоднократно вводили санкции против тех, кого они считали ответственными за насилие по отношению к протестующим и нарушения на выборах.
Россия признала Лукашенко легитимным главой государства. В Москве неоднократно повторяли, что расценивают действия Запада как вмешательство во внутренние дела Минска.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что уровень доверия и уважения между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.