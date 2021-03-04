Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

«Первоначально они высказали свое предположение, что главное — это имущественные отношения, потом мы видели высказывание Алибасова-младшего, что он все равно будет требовать развода. Мы будем наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события, и если дальнейшие процессуальные действия будут совершены, то мы будем на них реагировать», — обещала адвокат.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состоят в браке с ноября 2018 года. В августе продюсер подал на развод. По его словам, это было необходимо, чтобы его «не пытались убить», так как в случае его смерти половина имущества отойдет жене.

В ноябре Федосеева-Шукшина подала исковое заявление о расторжении брака с Алибасовым. Адвокат актрисы объяснила, что иск вызван многочисленными интервью Алибасова, где он публично заявлял о прекращении общения с женой.

В конце декабря мировой суд удовлетворил иск, Федосеева-Шукшина и Алибасов развелись, сообщил РБК пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Горжанкин объяснил, что отношения супругов ухудшились из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу. Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение. Позднее женщина потребовала вернуть ей жилье.