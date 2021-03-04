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Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пресненский суд Москвы отменил решение мирового судьи расторгнуть брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда

«Суд отменил решение мирового судьи о разводе продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, прекратил производство по иску. Истец отказалась от иска», — поянили в Пресненском суде.

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда
Видео: пресс-служба Пресненского районного суда
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Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила РБК, что действия актрисы и ее представителей зависят от позиции Алибасова и окружения, «так как они нестабильны».

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<p>Бари Алибасов</p>

«Первоначально они высказали свое предположение, что главное — это имущественные отношения, потом мы видели высказывание Алибасова-младшего, что он все равно будет требовать развода. Мы будем наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события, и если дальнейшие процессуальные действия будут совершены, то мы будем на них реагировать», — обещала адвокат.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состоят в браке с ноября 2018 года. В августе продюсер подал на развод. По его словам, это было необходимо, чтобы его «не пытались убить», так как в случае его смерти половина имущества отойдет жене.

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В ноябре Федосеева-Шукшина подала исковое заявление о расторжении брака с Алибасовым. Адвокат актрисы объяснила, что иск вызван многочисленными интервью Алибасова, где он публично заявлял о прекращении общения с женой.

В конце декабря мировой суд удовлетворил иск, Федосеева-Шукшина и Алибасов развелись, сообщил РБК пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Горжанкин объяснил, что отношения супругов ухудшились из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу. Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение. Позднее женщина потребовала вернуть ей жилье.

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