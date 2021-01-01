Федосеева-Шукшина развелась с Алибасовым

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов развелись, сообщил РБК пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Мировой суд удовлетворил иск артистки — в ноябре она подала исковое заявление о расторжении брака.

По словам Горжанкина, отношения между супругами ухудшились из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу. Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение. Позднее женщина потребовала вернуть ей квартиру.

«Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставила продюсера в очень сложное положение», — отметил представитель Алибасова.

В начале декабря продюсера госпитализировали. По словам Горжанкина, его самочувствие ухудшилось из-за передозировки «Виагры».