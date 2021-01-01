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Федосеева-Шукшина развелась с Алибасовым

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов развелись, сообщил РБК пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Мировой суд удовлетворил иск артистки — в ноябре она подала исковое заявление о расторжении брака.

По словам Горжанкина, отношения между супругами ухудшились из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу. Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение. Позднее женщина потребовала вернуть ей квартиру.

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«Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставила продюсера в очень сложное положение», — отметил представитель Алибасова.

В начале декабря продюсера госпитализировали. По словам Горжанкина, его самочувствие ухудшилось из-за передозировки «Виагры».

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