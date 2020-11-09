Федосеева-Шукшина подала заявление на развод с Бари Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина приняла решение расторгнуть брак с продюсером Бари Алибасовым. Об этом РБК сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, интересы актрисы представляет адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она рассказала, что заявление уже подано в соответствующий судебный участок. Адвокат объяснила, что иск вызван многочисленными интервью Алибасова, где он публично заявлял о прекращении общения с актрисой.

«Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней», — сказала адвокат.

Горжанкин отметил, что для Алибасова эта новость стала неожиданной. «В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже», — добавил PR-директор.