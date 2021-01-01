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Представитель Алибасова объяснил приезд полиции к музыканту

Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Полицейские приехали к продюсеру Бари Алибасову, так как к нему не могла попасть скорая помощь, рассказал РБК PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримович сегодня вызвал скорую, они не могли попасть в квартиру, потому что не работает звонок. Там дверь с тамбуром, так что, даже если колотить в нее, в квартире не слышно. В итоге медики позвонили или в МЧС, или в полицию, чтобы обозначить, что они не могут попасть к пациенту. Приехала полиция, и дверь он открыл сам», — объяснил он.

По словам представителя музыканта, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что полиция приехала к Алибасову из-за звонка родственников — продюсер не открывал дверь, и его родные посчитали, что ему нужна помощь. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили продюсера «в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения». Сейчас ему оказывают помощь медики, говорится в сообщении.

В начале декабря продюсера госпитализировали из-за низкого давления. По словам Горжанкина, Алибасов мог почувствовать себя плохо из-за «передозировки виагры».

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