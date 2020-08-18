Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер взялся за бракоразводный процесс, как только вышел после курса лечения из психиатрической больницы им. Алексеева

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер и шоумен Бари Алибасов приступил к бракоразводному процессу с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом РБК сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Он уточнил, что 11 августа Алибасов доверил вести бракоразводный процесс адвокату Сергею Жорину.

«По словам Бари Каримовича, это необходимо ему для того, чтобы его больше не пытались убить. Если он находится в браке с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной, в случае его смерти половина его наследства отойдет ей», — заявил представитель. Чтобы этого не произошло, Алибасов принял решение развестись.

В конце июля адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов рассказал, что Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова из-за квартирного спора. Об иске к Алибасову РБК тогда сообщила и адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая.



В иске оспариваются права на квартиру в Новой Москве, ранее принадлежавшую актрисе. Кроме 73-летнего Алибасова, ответчиком является также нынешний собственник спорной жилплощади Сергей Моцарь. 81-летняя артистка намерена добиться через суд признания недействительным договора дарения на имя Алибасова, а также договора по отчуждению квартиры продюсером в пользу его помощника Моцаря и возврата ей жилплощади.