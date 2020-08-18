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Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер взялся за бракоразводный процесс, как только вышел после курса лечения из психиатрической больницы им. Алексеева
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер и шоумен Бари Алибасов приступил к бракоразводному процессу с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом РБК сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Он уточнил, что 11 августа Алибасов доверил вести бракоразводный процесс адвокату Сергею Жорину.

«По словам Бари Каримовича, это необходимо ему для того, чтобы его больше не пытались убить. Если он находится в браке с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной, в случае его смерти половина его наследства отойдет ей», — заявил представитель. Чтобы этого не произошло, Алибасов принял решение развестись.

Федосеева-Шукшина решила вернуть подаренную Алибасову квартиру через суд
Общество
Бари Алибасов

В конце июля адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов рассказал, что Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова из-за квартирного спора. Об иске к Алибасову РБК тогда сообщила и адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая.

В иске оспариваются права на квартиру в Новой Москве, ранее принадлежавшую актрисе. Кроме 73-летнего Алибасова, ответчиком является также нынешний собственник спорной жилплощади Сергей Моцарь. 81-летняя артистка намерена добиться через суд признания недействительным договора дарения на имя Алибасова, а также договора по отчуждению квартиры продюсером в пользу его помощника Моцаря и возврата ей жилплощади.

В мае Алибасов, комментируя сообщения о подаче заявления в Следственный комитет из-за ситуации с квартирой, заявил об отсутствии у него конфликтов с супругой. «Мы между собой про квартиры не общаемся, нас это не волнует», — сказал Алибасов. Продюсер и актриса состоят в браке с ноября 2018 года.

В июле сын Алибасова сообщил, что главный нарколог России Евгений Брюн поставил отцу диагноз «корсаковский психоз», он проходит лечение в больнице Алексеева, более известной как Кащенко.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: иск, квартира, развод
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