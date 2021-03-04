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Прокуратура Дагестана начала проверку после массовой гибели птиц

Видео: Каспийский природоохранный центр
Видео: Каспийский природоохранный центр
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Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с массовой гибелью птиц в заливах Аграханский и Муравейник Каспийского моря, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов накануне сообщил «РИА Новости», что в районе Аграханского залива зафиксирована гибель уток и лебедей, в районе залива Муравейник были обнаружены тушки лебедей, лысух, крякв, селезней. Первым тушки птиц нашел любитель-рыболов, подводный охотник Омар Алиев, он выложил фото и видео в интернет. Среди возможных причин гибели птиц Гапизов назвал отстрел браконьерами, птичий мор и отравление.

Министерство природных ресурсов и экологии республики сообщило в Instagram, что ситуация находится под контролем специалистов управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий ведомства. Специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли необходимые пробы.

Серферы попросили Путина взять под личный контроль ситуацию на Камчатке
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Фото:Елена Верещака / ТАСС

В сентябре прошлого года массовая гибель животных была зафиксирована в акватории Тихого океана в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке. В интернете появились фото и видео с выброшенными на берег трупами морских животных. Сотрудники Кроноцкого заповедника сообщали, что погибли более 90% донных организмов. Кроме того, серфингисты жаловались на плохое самочувствие после пребывания в воде. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

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В Росприроднадзоре заявляли, что в пробах воды была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. По данным Генеральной прокуратуры, в воде были обнаружены следы горюче-смазочных материалов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что наличия в воде токсинов, которые могли привести к гибели морских животных, выявлено не было. Позже в СК назвали основную версию загрязнения акватории Авачинского залива и гибели животных: по данным ведомства, причиной стали природные явления, в том числе цветение фитопланктона.

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