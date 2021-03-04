Прокуратура Дагестана начала проверку после массовой гибели птиц

Видео: Каспийский природоохранный центр

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Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с массовой гибелью птиц в заливах Аграханский и Муравейник Каспийского моря, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов накануне сообщил «РИА Новости», что в районе Аграханского залива зафиксирована гибель уток и лебедей, в районе залива Муравейник были обнаружены тушки лебедей, лысух, крякв, селезней. Первым тушки птиц нашел любитель-рыболов, подводный охотник Омар Алиев, он выложил фото и видео в интернет. Среди возможных причин гибели птиц Гапизов назвал отстрел браконьерами, птичий мор и отравление.

Министерство природных ресурсов и экологии республики сообщило в Instagram, что ситуация находится под контролем специалистов управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий ведомства. Специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли необходимые пробы.