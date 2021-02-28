В центре «Вектор» попросили не гнаться за высоким уровнем антител к COVID

Высокий уровень антител к коронавирусу не может гарантировать достаточную защиту от инфекции, заявила в интервью kp.ru замглавы государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона») по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

«В последнее время все гонятся за «высокими» уровнями антител после любой из антиковидных вакцин. Но это не совсем верный подход. Чрезмерная стимуляция иммунной системы тоже не хорошо», — сказала Непомнящих. По ее словам, для эффективной защиты от COVID-19 требуются «достаточный титр антител и других элементов иммунитета».

Вакцина «ЭпиВакКорона» «нацеливает» иммунную систему на выработку антител, необходимых для защиты от вируса, отметила замглавы центра «Вектор».

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. В середине января в стране приступили к массовой вакцинации населения против COVID-19.