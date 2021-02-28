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Пандемия коронавируса ,  
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В центре «Вектор» попросили не гнаться за высоким уровнем антител к COVID

Высокий уровень антител к коронавирусу не может гарантировать достаточную защиту от инфекции, заявила в интервью kp.ru замглавы государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона») по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

«В последнее время все гонятся за «высокими» уровнями антител после любой из антиковидных вакцин. Но это не совсем верный подход. Чрезмерная стимуляция иммунной системы тоже не хорошо», — сказала Непомнящих. По ее словам, для эффективной защиты от COVID-19 требуются «достаточный титр антител и других элементов иммунитета».

Вакцина «ЭпиВакКорона» «нацеливает» иммунную систему на выработку антител, необходимых для защиты от вируса, отметила замглавы центра «Вектор».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. В середине января в стране приступили к массовой вакцинации населения против COVID-19.

В конце февраля ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии заявили, что иммунитет у переболевших COVID-19 может сохраняться как минимум до восьми месяцев. К такому выводу они пришли, проанализировав тесты на антитела у перенесших инфекцию, сделанные в апреле и ноябре прошлого года на горнолыжном курорте Ишгль. После первого исследования почти у 90% участников, у которых весной были обнаружены антитела к коронавирусу, они сохранились и через восемь месяцев.

Как пояснила РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина, наличие антител не означает иммунитета к вирусу, так как инфекция, попав в организм, может остаться в иммунной памяти. Организм начинает вырабатывать антитела, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом при повторном заражении, отметила она.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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