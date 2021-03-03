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Пандемия коронавируса ,  
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Bloomberg узнал о риске «потерянного туристического сезона» в Европе

Евросоюз никак не может согласовать введение единого сертификата для тех, кто переболел или вакцинировался от COVID-19. Это ставит под угрозу начало нового туристического сезона в Европе и вынуждает страны решать вопрос самим
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

В Евросоюзе затягивается процесс согласования «ковид-паспортов», пишет Bloomberg. Из-за этого в 2021 году может вновь сорваться туристический сезон.

Сейчас Европейская комиссия работает над созданием единой цифровой платформы, в которой фиксировалось бы состояние здоровья путешественников. В эту систему должна вноситься информация о тех людях, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались. Однако, как пишет Bloomberg, среди национальных делегаций в Брюсселе распространили сообщение о том, что только техническая работа над этой цифровой платформой займет еще три-четыре месяца.

Помимо технических сложностей, есть также проблемы, связанные с юридическим оформлением сертификатов для вакцинированных и переболевших. Кроме того, медики до сих пор до конца не выяснили, на какой срок у людей вырабатываются антитела к коронавирусу и как долго переболевшие сохраняют невосприимчивость к заболеванию.

В поддержку «ковид-паспортов» выступают страны, чья экономика зависит от туризма. Так, в середине января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать сертификат о вакцинации от коронавируса, который был бы признан всеми странами Евросоюза. По его словам, введение такого документа упростит поездки между странами сообщества. «Для таких стран, как Греция, которые зависят от туризма, крайне важно, чтобы этот вопрос был решен до начала летнего сезона», — отмечал Мицотакис.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что странам-участникам еще предстоит обсудить этот вопрос с политической и юридической точек зрения, отметив, что появление такого документа — это «медицинская необходимость». Тем не менее, как отмечает Bloomberg, некоторые страны все еще выступают против единого сертификата для ЕС, в их числе — Франция и Бельгия. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес даже поспорила с фон дер Ляйен в Twitter из-за вопроса о сертификате. В ответе на пост главы Еврокомиссии она написала, что для Бельгии неприемлемо увязывать свободу передвижения в ЕС с вакцинацией, поскольку это ведет к дискриминации отдельных граждан.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Bloomberg указывает, что если согласование единого сертификата о вакцинации затянется, то это поставит под угрозу единообразие политики стран — участниц ЕС по вопросу об открытии границ и вакцинации. Некоторые страны уже начали договариваться о взаимном признании сертификатов на двусторонней основе. К примеру, Греция и Израиль уже достигли соглашения о взаимном признании уколов, также Греция ведет переговоры с Великобританией, США и Россией, «с разной степенью прогресса», заявлял министр туризма страны Гарри Теохарис. 20 февраля стало известно о том, что взаимное признание сертификатов вакцинации прорабатывается Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой.

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Автор
Георгий Тадтаев
Евросоюз вакцинация коронавирус COVID-19
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