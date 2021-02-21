В Израиле ослабили ограничения для прошедших вакцинацию граждан

Получили возможность вернуться в школы ученики 5–6-х и 11–12-х классов в так называемых зеленых, желтых и светло-оранжевых городах с относительно благополучной эпидемиологической ситуацией.

Синагогам и молитвенным дома власти предоставили выбор: заполнять помещения наполовину от максимальной вместимости владельцами «зеленых паспортов» или впускать всех желающих, но по схеме: десять верующих в помещении и 20 — на улице.

Издание также сообщает, что с 7 марта израильтян ждет новый этап послаблений, который коснется в том числе посещений кафе и небольших ресторанов.

По состоянию на 15 февраля в Израиле получили первую дозу вакцины против коронавируса почти 4 млн человек, две дозы — 2,5 млн, сообщает издание.

В феврале стало известно, что власти Израиля собираются полностью открыть въезд для иностранцев, ограниченный из-за коронавируса, к лету 2021 года. Директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства страны в России Владимир Шкляр сообщал, что начать восстанавливать международное сообщение и туризм власти планируют в марте.

По решению правительства въезд в Израиль был полностью закрыт для иностранцев с 26 января по 7 февраля. Власти могли разрешить его в исключительных случаях. Прибывающие из всех точек мира по приезде в Израиль обязаны проходить карантин в месте, предоставленном государством (в гостинице). Часть категорий граждан может провести время карантина дома, однако для этого нужно специальное разрешение. Время карантина, как правило, составляет не менее 13 полных суток, точные сроки зависят от конкретного случая, например результатов теста на коронавирус.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, когда в Израиле начал действовать запрет на авиаперелеты, заявил, что страна была полностью «запечатана». «Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать, — мы герметично запечатаем страну, — сказал Нетаньяху. — Мы делаем это, чтобы предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение нашей кампании вакцинации».