Песков посоветовал не читать пишущие о возможности передачи Курил СМИ

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В мире множество людей придерживаются ультравзглядов и экстремистской позиции, они пытаются заменить этими взглядами конструктивный диалог. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать предложение, прозвучавшее, по словам журналистов, в японских СМИ, о поддержке протестов в России, которые якобы могут привести к передаче Курил Японии.

При этом журналист не уточнил, в каких именно изданиях были выдвинуты подобные предложения.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов и приверженцев ультравзглядов. И очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что

Япония продолжит переговоры по Курильским островам с Россией. «Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем», — сказал он. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала, что возможная передача Курил в контексте заключения мирного договора не может даже обсуждаться согласно Конституции России.