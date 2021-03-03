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Дело Навального ,  
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Песков посоветовал не читать пишущие о возможности передачи Курил СМИ

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В мире множество людей придерживаются ультравзглядов и экстремистской позиции, они пытаются заменить этими взглядами конструктивный диалог. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать предложение, прозвучавшее, по словам журналистов, в японских СМИ, о поддержке протестов в России, которые якобы могут привести к передаче Курил Японии.

При этом журналист не уточнил, в каких именно изданиях были выдвинуты подобные предложения.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов и приверженцев ультравзглядов. И очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что
Япония продолжит переговоры по Курильским островам с Россией. «Мы должны решить территориальный спор и подписать договор, над этим мы постоянно работаем», — сказал он. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала, что возможная передача Курил в контексте заключения мирного договора не может даже обсуждаться согласно Конституции России.

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Предметом многолетнего спора между Россией и Японией являются четыре острова Курильской гряды. В Токио считают их своими «северными территориями», в свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что острова вошли в состав СССР и позже России по итогам Второй мировой войны.

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные протестные акции. Поводом для несанкционированных митингов стал арест оппозиционного политика Алексея Навального, который вернулся из Германии после лечения от отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за неисполнения правил условного осуждения. По решению суда Навальный будет находиться в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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