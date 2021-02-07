В Токио рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам

Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности некоторых Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году на саммите в Сингапуре, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга. 7 февраля в Японии отмечается День северных территорий, как в стране называют оспариваемые Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи.

В своем видеообращении Суга подчеркнул, что его кабмин «твердо опирается на достигнутые на саммите (Япомния-Россия) в Сингапуре договоренности в 2018 году и будет неуклонно продолжать вести переговоры на их основе».

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