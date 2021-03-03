Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
VK Pay выпустит виртуальную карту и начнет начислять бонусы за покупки Технологии и медиа, 10:00 В РЭО исключили «системный» риск банкротства мусорных операторов Бизнес, 10:00 СМИ узнали о планах PayPal купить сервис для хранения криптовалюты Крипто, 09:57 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 09:41 Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Pro, 09:23 Чемпион UFC Петр Ян отправлен на карантин за несколько дней до боя Спорт, 09:20 Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России Общество, 09:17 Детали новых санкций США, где вырос тариф за мусор. Главное за ночь Общество, 09:12 «Касперский» зафиксировал атаки неизвестным вирусом-шифровальщиком Технологии и медиа, 09:00 Абонент недоступен: что мешает бизнесу отказаться от звонков клиентам Pro, 08:57 Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов Финансы, 08:57 Российский вратарь установил рекорд в НХЛ Спорт, 08:51 Японский миллиардер выберет восемь человек для совместного полета на Луну Общество, 08:46 РСПП попросил Мишустина разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах» Технологии и медиа, 08:30
Финансы ,  
0 

Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов

Мошенники просят человека вернуть деньги, якобы случайно отправленные на карту, но уже по другим реквизитам. Подобный перевод может оказаться закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России зафиксировали новую схему мошенничества с помощью перевода средств на банковскую карту, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Неизвестные якобы по ошибке перечисляют человеку деньги, а затем просят вернуть их по другим реквизитам — на счет третьего лица, которому они изначально предполагались. На самом деле транзакция оказывается закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, сообщил Ульянов. По словам эксперта, после подтверждения такие порталы смогут списать с карты любую сумму без дополнительной верификации.

Ранее мошенники пользовались подобной схемой, но при помощи SMS, рассказал эксперт. Они присылали поддельные сообщения о получении средств с номера, похожего на банковский, а затем звонили с просьбой вернуть деньги. «Сейчас такой вариант не сработает, потому что у большинства россиян всегда есть доступ в мобильный банк для проверки баланса и последних операций», — отметил Ульянов.

ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматах
Финансы
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

В других случаях зачисление может оказаться «авансом» за покупку на сервисе объявлений, заявил газете ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Покупателю предлагают отправить в качестве резерва предоплату на карту, при этом она принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник связывается с получателем денег и просит его перечислить сумму уже на его собственную карту в качестве «возврата» за случайный перевод. В результате, пояснил Голованов, покупатель требует вернуть деньги от третьего лица, а мошенник остается в стороне.

В Росбанке, СКБ-Банке и Промсвязьбанке сообщили, что знают о подобных схемах, при этом в последнем усомнились, что они приобретут массовый характер из-за сложности и многоэтапности. В Центробанке рекомендовали гражданам в таких случаях обратиться в свой банк и написать заявление на возврат денег непосредственно отправителю.

Этот способ мошенничества стал распространяться в конце прошлого года на фоне увеличения доли онлайн-переводов из-за ограничений в работе ТЦ и магазинов, рассказал «Известиям» управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР (Уральского банка реконструкции и развития) Александр Дарданов. Клиенты обращались в банк с «уточнением» вопроса возврата денежных средств.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян за один раз в среднем 13,9 тыс. руб., это на 8% меньше среднего показателя в 2019 году (15 тыс. руб.). При этом в целом в 2020 году число краж у банковских клиентов выросло на 70%. Банк России пока не публиковал статистику за 2020 год. Согласно последним подсчетам регулятора, за девять месяцев прошлого года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов примерно 6,5 млрд руб.

Автор
Наталия Анисимова
мошенники банковские карты денежный перевод онлайн-переводы возврат средств
Материалы по теме
Эксперты оценили среднюю сумму мошеннического списания денег у россиян
Финансы
В ЦБ назвали «средний чек» телефонного мошенника
Общество
В ЦБ сообщили о новом «серьезном вызове» со стороны банковских мошенников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter