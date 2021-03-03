Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов

Мошенники просят человека вернуть деньги, якобы случайно отправленные на карту, но уже по другим реквизитам. Подобный перевод может оказаться закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе

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В России зафиксировали новую схему мошенничества с помощью перевода средств на банковскую карту, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Неизвестные якобы по ошибке перечисляют человеку деньги, а затем просят вернуть их по другим реквизитам — на счет третьего лица, которому они изначально предполагались. На самом деле транзакция оказывается закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, сообщил Ульянов. По словам эксперта, после подтверждения такие порталы смогут списать с карты любую сумму без дополнительной верификации.

Ранее мошенники пользовались подобной схемой, но при помощи SMS, рассказал эксперт. Они присылали поддельные сообщения о получении средств с номера, похожего на банковский, а затем звонили с просьбой вернуть деньги. «Сейчас такой вариант не сработает, потому что у большинства россиян всегда есть доступ в мобильный банк для проверки баланса и последних операций», — отметил Ульянов.

В других случаях зачисление может оказаться «авансом» за покупку на сервисе объявлений, заявил газете ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Покупателю предлагают отправить в качестве резерва предоплату на карту, при этом она принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник связывается с получателем денег и просит его перечислить сумму уже на его собственную карту в качестве «возврата» за случайный перевод. В результате, пояснил Голованов, покупатель требует вернуть деньги от третьего лица, а мошенник остается в стороне.