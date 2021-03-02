В Красноярске после отравления госпитализировали более 50 школьников

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После пищевого отравления в школах Красноярска были госпитализированы 56 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести. Предварительно у них клиника иерсиниозной инфекции. В данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Советском и Октябрьском районах Красноярска в школьных столовых отравились 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Тогда в ведомстве предположили, что причиной отравления могли стать овощные салаты, которые были изготовлены с нарушением технологического процесса. Специалисты провели соответствующее исследование и обнаружили нарушения требований санитарного законодательства. Согласно предварительной диагностике, у детей был обнаружен псевдотуберкулез, который является одним из проявлений иерсиниозной инфекции.

Позднее в пресс-службе краевого минобразования уточнили, что среди учеников от 7 до 14 лет в 25 школах зафиксирован 91 случай заболевания. В 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи отравления.По данным властей, продукты в учреждения поставляет один и тот же поставщик, его деятельность временно запретили.

В региональном управлении МВД заявили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Прокуратура сообщила, что услугу по организации питания оказывало ООО «Развитие», компании и главному управлению образованием администрации Красноярска внесли представление.