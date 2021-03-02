В Красноярске уволили двух ответственных за питание в школах

Фото: eremin__krsk / Instagram

Два чиновника, курирующих организацию школьного питания в Красноярске, уволены после массового отравления учеников, сообщил мэр города Сергей Еремин в своем Instagram.

В прошлом году городские власти решили перестроить систему организации питания в школах, для чего был создан центр питания. «И что я вижу? Поставленные цели, очевидно, не достигнуты. Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих», — написал Еремин в Instagram.

Как уточнил ТАСС в мэрии, в том числе был уволен заместитель руководителя городского управления образования, отвечающий за сферу питания.

На сайте краевой прокуратуры сообщается, что по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Надзорное ведомство установило, что к 2 марта заболевшие выявлены в 25 образовательных учреждениях Октябрьского и Советского районов города, всего к врачам обратился 91 школьник.