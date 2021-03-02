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В Красноярске уволили двух ответственных за питание в школах

Фото: eremin__krsk / Instagram
Фото: eremin__krsk / Instagram

Два чиновника, курирующих организацию школьного питания в Красноярске, уволены после массового отравления учеников, сообщил мэр города Сергей Еремин в своем Instagram.

В прошлом году городские власти решили перестроить систему организации питания в школах, для чего был создан центр питания. «И что я вижу? Поставленные цели, очевидно, не достигнуты. Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих», — написал Еремин в Instagram.

Как уточнил ТАСС в мэрии, в том числе был уволен заместитель руководителя городского управления образования, отвечающий за сферу питания.

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На сайте краевой прокуратуры сообщается, что по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Надзорное ведомство установило, что к 2 марта заболевшие выявлены в 25 образовательных учреждениях Октябрьского и Советского районов города, всего к врачам обратился 91 школьник.

Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что отравление вызвано иерсиниозной инфекцией (острая кишечная инфекция, сопровождающаяся токсическими и аллергическими явлениями. — РБК), которая, предположительно, передалась через сырые овощи, обработанные с нарушением технологического процесса. В ведомстве сообщили, что, по данным на 28 февраля, отравились 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет. Позже в пресс-службе регионального минобразования уточнили, что в 25 школах был зафиксирован 91 случай пищевой токсикоинфекции.

Услуги по организации питания в школах, где отравились ученики, оказывает ООО «Развитие». «Прокуратура внесла представления в ООО «Развитие», а также главное управление образования администрации города Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) возбудила полиция.

Как уточнили РБК в местном минздраве, всего госпитализированы 56 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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