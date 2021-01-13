Украина заявила о падении транзита российского газа до минимума за 30 лет

«Газпром» в 2020 году сократил объем транзита российского газа через Украину до 55,8 млрд куб. м — минимума за последние десятилетия. При этом компания заплатила за мощности в размере 65 млрд куб. м из-за нормы «качай и плати»

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2020 году объем транзита российского газа через Украину в Европу сократился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м, что стало минимумом за последние несколько десятилетий, заявил в колонке для «Экономической правды» гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«С одной стороны, «Газпром» заплатил за мощности в размере 65 млрд куб. м, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — написал Макогон. По его словам, даже в 2014 году, «когда «Газпром» делал все возможное для снижения поставок газа в ЕС», транзит через Украину составил 62 млрд куб. м.

Как заявил Макогон, газотранспортная система страны, проектная мощность которой составляет 146 млрд куб. м, была загружена менее чем на треть. Он считает, что угрозу для украинского транзита представляют газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По мнению главы «Оператора ГТС Украины», из-за запуска последнего страна может потерять еще 15 млрд куб. м транзита — это объемы, которые шли в Венгрию, Сербию и Хорватию.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.