Украина заявила о падении транзита российского газа до минимума за 30 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву вступил в силу Общество, 21:12 Хореограф из группы Тутберидзе вызвал Плющенко на бой Спорт, 21:07 Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» Общество, 21:06 Пожиратели рекламы, советские мультики и караоке: ждем старый Новый год РБК и Okko, 21:05 Ученые из США нашли еще два новых штамма коронавируса Общество, 21:04 В конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа Политика, 20:28 В Москве нашли мертвым актера из «Глухаря» и «Ворониных» Общество, 20:27 Власти Нью-Йорка решили разорвать контракты с каруселью и катком Трампа Политика, 20:25 UFC назвал новую дату дважды перенесенного боя Чимаева Спорт, 20:20 Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 20:19 Украина заявила о падении транзита российского газа до минимума за 30 лет Бизнес, 20:13 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 19:53 Солдаты приехали охранять конгресс во время обсуждения импичмента. Фото Политика, 19:50 Мосбиржа назвала самые популярные у российских инвесторов акции Инвестиции, 19:48
Бизнес ,  
0 

Украина заявила о падении транзита российского газа до минимума за 30 лет

«Газпром» в 2020 году сократил объем транзита российского газа через Украину до 55,8 млрд куб. м — минимума за последние десятилетия. При этом компания заплатила за мощности в размере 65 млрд куб. м из-за нормы «качай и плати»
«Газпром» GAZP ₽227,64 -0,46% Купить
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2020 году объем транзита российского газа через Украину в Европу сократился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м, что стало минимумом за последние несколько десятилетий, заявил в колонке для «Экономической правды» гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«С одной стороны, «Газпром» заплатил за мощности в размере 65 млрд куб. м, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — написал Макогон. По его словам, даже в 2014 году, «когда «Газпром» делал все возможное для снижения поставок газа в ЕС», транзит через Украину составил 62 млрд куб. м.

На Украине назвали главную опасность и главную проблему «Газпрома»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Как заявил Макогон, газотранспортная система страны, проектная мощность которой составляет 146 млрд куб. м, была загружена менее чем на треть. Он считает, что угрозу для украинского транзита представляют газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По мнению главы «Оператора ГТС Украины», из-за запуска последнего страна может потерять еще 15 млрд куб. м транзита — это объемы, которые шли в Венгрию, Сербию и Хорватию.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.

В январе 2021 года, по словам Макогона, транзит российского газа через Украину снизился на 50 млн куб. м в сутки по сравнению с декабрем.

РБК направил запрос в «Газпром».

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

В октябре 2020-го Макогон заявил, что, если российская компания не продлит с Украиной контракт, Киев будет добиваться организации поставок из Центральной Азии. Он пообещал «продолжать борьбу с «Газпромом», и указал на то, что десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Людмила Подобедова
Украина транзит газа «Газпром»
Материалы по теме
Оператор газопроводов Украины заявил о снижении транзита газа из России
Бизнес
В Киеве раскрыли стратегию на случай отказа «Газпрома» продлить транзит
Экономика
«Газпром» назвал еще две страны, получившие газ по «Турецкому потоку»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter