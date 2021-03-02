В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более 40 человек
В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — говорится в докладе ведомства.
ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. В конце февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого Курц заявлял, что Австрия попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор.