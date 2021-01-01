Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 17 ноя, 12:38
Пашинян представил план для Армении после войны за Карабах Политика, 09:23 Почему «папины кроссовки» не помогли Reebok — Bloomberg Pro, 09:18 Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели Технологии и медиа, 09:18 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 09:18 Ozon раскрыл цену первичного размещения депозитарных расписок на NASDAQ Инвестиции, 09:12 История пандемии COVID-19 за три минуты. Видео Общество, 09:05 Военные за рубежом, Ozon заплатил ₽1 млрд Сбербанку. Главные новости РБК Общество, 08:58 Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела Общество, 08:54 Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина РБК и ВТБ Привилегия, 08:49 Глеб Франк решил построить два ЦБК в Красноярском крае Бизнес, 08:31 Жулин заявил об отмене ЧЕ по фигурному катанию с вероятностью 99% Спорт, 08:29 ВОЗ зафиксировала третий подряд рекордный прирост случаев COVID за неделю Общество, 08:26 Счетная палата увидела аномалии в ИТ-расходах министерств Политика, 08:23 Бизнес-коуч Уитни Джонсон: чем вы лучше ваших коллег? Pro, 08:20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Общество ,  
0 

Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела

Иван Кляйн (справа)
Иван Кляйн (справа) (Фото: Станислав Савельев / РИА Новости)

Кировский районный суд Томска временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

Снять Кляйна с поста мэра на время следственных действий попросило следствие. «Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», — указали в суде.

Задержанного мэра Томска и акционера «Томского пива» арестовали
Общество
Иван Кляйн (второй справа)

Кляйна задержали утром 13 ноября. СМИ сообщали, что его задержали прямо во время рабочего совещания и вывели из здания администрации в наручниках. По версии следствия, бывший мэр города использовал служебное положение в незаконных целях, действуя в интересах компании «Томское пиво». Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Кляйн является основным акционером компании. До избрания мэром он руководил «Томским пивом», затем гендиректором организации стала его жена.

Сейчас экс-мэр находится под арестом, где он пробудет до 13 января 2021 года.

Томск суд мэр
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
Материалы по теме
Задержанного мэра Томска и акционера «Томского пива» арестовали
Общество
Кремль объяснил жесткость задержания мэра Томска тяжестью обвинений
Общество
Задержание главы Томска Ивана Кляйна. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter