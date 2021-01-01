Мэра Томска временно отстранили от должности после уголовного дела

Иван Кляйн (справа) (Фото: Станислав Савельев / РИА Новости)

Кировский районный суд Томска временно отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

Снять Кляйна с поста мэра на время следственных действий попросило следствие. «Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», — указали в суде.

Кляйна задержали утром 13 ноября. СМИ сообщали, что его задержали прямо во время рабочего совещания и вывели из здания администрации в наручниках. По версии следствия, бывший мэр города использовал служебное положение в незаконных целях, действуя в интересах компании «Томское пиво». Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Кляйн является основным акционером компании. До избрания мэром он руководил «Томским пивом», затем гендиректором организации стала его жена.